إيران تبحث سبل تعزيز التعاون المصرفي مع العراق

2023/05/26 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث وزير الخارجية الإيراني ، حسين أميرعبد اللهيان، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سبل تعزيز التعاون المصرفي مع العراق.

وبحث وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي آخر تطورات العلاقات بين البلدين.

وتم التأكيد في هذه المحادثة الهاتفية على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.

و"من بين الموضوعات الأخرى التي مناقشتها من قبل وزيرا خارجية البلدين في هذه المكالمة ، ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي"، وفقا لقناة العالم.

وأعرب أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي أيضًا عن امتنانه لقيام العراق بالتحويلات المالية والمصرفية المتعلقة بحجاج بيت الله الحرام من اعتمادات الجمهورية الإسلامية الايرانية ، ودعا الى مزيد من تعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين.

المصدر: العالم

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