2023/05/26 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت شركة “نيورالينك” المملوكة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والتي تنوي تجربة زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري، إنها حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لبدء أول تجربة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرائح للأدمغة..



موافقة رسمية لبدء اول تجربة سريرية على البشر المركز الخبري الوطني.

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