إسرائيلي مفقود منذ عامين يُعثر عليه في الأردن.. تفاصيل ما حدث في المشفى

2023/05/26 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على شاب إسرائيلي مفقود منذ عامين في عمّان، حيث تم لم شمله بأهله على الحدود الأردنية الإسرائيلية، الخميس، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

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