2023/05/26 | 10:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نقلت وكالة الإعلام الروسية (تاس) عن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف...

ظهرت المقالة ميدفيديف يتوقع استمرار الحرب لعقود..



قد تكون أطول من الحرب العراقية الايرانية أولاً على المسلة.

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