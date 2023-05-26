مصمم أزياء لبناني يكشف تفاصيل إطلالة الملكة رانيا بحفل حناء رجوة آل سيف

2023/05/26 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألقت الملكة رانيا بقفطان أنيق باللون الأزرق في حفل الحناء الذي أُقيم كأولى المراسم الملكية بزواج ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبدالله، على السعودية رجوة آل سيف، المقرر في الأول من يونيو المقبل.ويروي مصمم الأزياء اللبناني سعيد قبيسي لموقع CNN بالعربية كيف يمزج الفستان بين التراث الشرقي والتصميم العصري الراقي.

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