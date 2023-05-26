استخبارات المثنى تفكك شبكة لتجارة المخدرات وتطيح بثلاثة من أفرادها

2023/05/26 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،اليوم الجمعة، من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات والاطلحة بـ3 من أفرادها في محافظة المثنى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على 3 مطلوبين بعد إصابة اثنين منهم أثناء استخدامهم أسلحة مختلفة وقنابل يدوية في محافظة المثنى".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة"، مشيرا الى انه " سيتم إحالتهم الى الجهات المختصة كونهم مطلوبين وفق أحكام المادة 28 مخدرات ومحكوماً عليهم غيابياً ومطلوبين بعدة قضايا أخرى".

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