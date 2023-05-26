أمطار وغبار ودرجات حرارة متفاوتة.. طقس العراق للأيام المقبلة

2023/05/26 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى حدوث تساقط امطار وتصاعد للغبار اليوم.

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