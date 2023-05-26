في النجف: عنف ضد المتظاهرين ومشاريع فاسدة – حجاز بهية

2023/05/26 | 10:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجاز بهية ١ نكرر التحذير من الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ومن الأعمال التي تقوم بها القوات الامنية في النجف والتي لا تمت للإنسانية واحترام حق التظاهر الذي كفله الدستور.صمت قائد شرطة النجف وتفرجه على ما يحصل من اعتداء، واضح لأبناء مدينتنا من الطلبة والطالبات الخريجين ومطالبتهم الحكومة المحلية والمركزية بالتعيين […]

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