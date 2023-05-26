وثيقة.. التعليم تصدر توجيهاً حول امتحان الكفاءة في الدراسات العليا

2023/05/26 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، أن امتحان الكفاءة يعد شرطاً اساسياً للقبول في الدراسات العليا.

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التعليم تصدر توجيهاً حول امتحان الكفاءة في الدراسات العليا أولاً على ايرث نيوز.

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