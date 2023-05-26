2023/05/26 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد أبرز المتهمين في قضية أراضي ناحية الوفاء في محافظة الأنبار. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، وفي معرض حديثها عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطيح بالمتهم الرئيس بقضية التلاعب وتمليك آلاف الأراضي بناحية الوفاء المركز الخبري الوطني.

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