2023/05/26 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان مشروع شبكة الأمان الاجتماعي (ESSN).سيسمح هذا التمويل الإضافي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي يمنح 300 مليون دولار للأسر اللبنانية الفقيرة المركز الخبري الوطني.

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