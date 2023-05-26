محمد صلاح: أنا محطم تماما

2023/05/26 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، أنه "منزعج تماما" من الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، معتبرا أن النادي قد "خذل" جماهيره.

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