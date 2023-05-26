تفكيك شبكة لتجارة المخدرات واعتقال ثلاثة من أفرادها في المثنى

2023/05/26 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات والإطاحة بـ3 من أفرادها في محافظة المثنى.

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