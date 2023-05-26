ميسان.. الإطاحة بـ35 متهماً بقضايا جنائية مختلفة وضبط مواد مخدرة

2023/05/26 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، القبض على (35) متهماً بقضايا جنائية ومواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة ومواد مخدرة في المحافظة.

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