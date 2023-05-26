تونس تقسو على العراق في كأس العالم للشباب

2023/05/26 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم منتخب تونس المواجهة العربية ضد

نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، في

الجولة الثانية من منافسات المجموعة

الخامسة لنهائيات كأس العالم تحت 20

عاماً، المقامة في الأرجنتين.

سجل أهداف تونس كل من من يوسف سنان

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