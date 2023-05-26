2023/05/26 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tmGRimmuOl8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمليات خطيرة .. اوكرانيا تتحرك لتصفية بوتين وبريغوشن داخل روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمليات خطيرة .. اوكرانيا تتحرك لتصفية بوتين وبريغوشن داخل روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).