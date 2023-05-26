2023/05/26 | 11:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المهندسين فرع الديوانية تقيم احتفالية بيوم المهندس العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/26 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المهندسين فرع الديوانية تقيم احتفالية بيوم المهندس العراقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المهندسين فرع الديوانية تقيم احتفالية بيوم المهندس العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).