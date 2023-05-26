تضمين فقرة تُلزم باسترجاع الأموال المدخرة من رواتب موظفي الإقليم - عاجل

2023/05/26 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب الاتحادي عن تضمين فقرة في الموازنة المالية تنص على إلزام الحكومة المركزية باسترجاع الأموال المدخرة من رواتب موظفي إقليم كوردستان بنسبة ١٠٪؜ شهريا.

وقال رئيس الكتلة هريم كمال آغا في تصريح للإعلام الكردي إن “اللجنة المالية تجري مناقشات مستفيضة مع كتل الإطار التنسيقي خلال آخر اجتماع تعقده لإعداد التقرير النهائي عن الموازنة وتمرير المادتين ١٣ و١٤ الخاصتين بمستحقات الإقليم المالية”.

وأضاف أن “جهود كتلته تكللت بتثبيت رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم في الموازنة المالية للأعوام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥، فضلا عن تثبيت حقوق محافظات الإقليم في الموازنة التشغيلية والاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، وإعادة الأموال المدخرة من رواتب الموظفين بنسبة ١٠٪؜ شهريا”.

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