2023/05/26 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط 5 حاويات تحمل مواد كيميائية "خطرة" في كمرك أم قصر الجنوبي.

واشار بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) الى" تمكن مركز كمرك ام قصر الجنوبي من ضبط ( 5 ) حاويات لمواد كيميائية (خطرة) وحاوية واحدة لملابس نسائية جديدة مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".

واوضح البيان أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الميناء و بإسناد من شرطة الكمارك".

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