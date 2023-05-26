جريمة مروعة تهز لبنان.. طعن طليقته أمام أطفالها ثم دهسها حتى الموت

2023/05/26 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "طعنها وشوهها بالسكين، هربت منه فركب سيارتها وانطلق باتجاهها وراح يدهسها ذهابا وإيابا حتى ذاب جسدها على الأرض وحولها إلى أشلاء ودماء.يا ويله من الله، دمر حياتنا ودمر عائلتنا ودمر حياة أطفالها."

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