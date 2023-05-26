رسائل غامضة وقطع غريبة على أحد شطآن تكساس

2023/05/26 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحوّل بعض الخردة الغريبة التي تجرفها المياه من المحيط على شاطئ في ولاية تكساس الأمريكية، إلى مواد لجمع التبرعات للباحثين البحريين في المنطقة.

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