إيران تدعو العراق لتعزيز التعاون بالمجال المصرفي

2023/05/26 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية الإيراني ، حسين أميرعبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي ، إلى مزيد من تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين.وبحث وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ونظيره […]

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