2023/05/26 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة الفرنسيّة أنّها تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور في الخريف المقبل بعد أن أظهرت سلسلة من التجارب على تحصين البط “فاعلية مرضية”.واجتاحت سلالة شديدة العدوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور المركز الخبري الوطني.

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