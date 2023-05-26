المرأة تغيب عن صناعة القرار – ضرغام القاضي

2023/05/26 | 12:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرغام القاضي تبرز الضرورة في مشاركة المرأة العراقية في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية.ما زال وضع المرأة في العراق والمنطقة العربية لا يتيح امكانية وصولها إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، لاسيما تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.وبشكل عام فان نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد […]

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