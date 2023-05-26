قطبا ميلانو لحسم التأهل الى دوري الأبطال

2023/05/26 | 12:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما (أ ف ب) – يستطيع قطبا ميلانو أيه سي ميلان وإنتر حسم البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل عندما يحل الاول ضيفا على يوفنتوس، ويستقبل الثاني اتالانتا في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.وكان نابولي البطل ومطارده لاتسيو ضمنا البطاقتين الأولين للمسابقة القارية الاهم.ويحتل إنتر […]

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