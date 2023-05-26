إطلاق سراح 106 أوكرانيين في تبادل أسرى مع روسيا

2023/05/26 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، أنه تم إطلاق سراح 106 جنود

أوكرانيين في عملية تبادل أسرى أخرى مع

روسيا.

وتابع زيلينسكي في خطابه الليلي: "من

المهم جدا أنه لم يكن هناك معلومات عن

العديد من هؤ

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