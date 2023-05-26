2023/05/26 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير

عبد اللهيان، اليوم الجمعة، نظيره

العراقي فؤاد حسين، إلى تعزيز التعاون

المصرفي بين البلدين.





وبحسب وكالة الانياء الفارسية "إرنا"

فأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدعو العراق الى المزيد من التعاون المصرفي والمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تدعو العراق الى المزيد من التعاون المصرفي والمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).