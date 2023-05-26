2023/05/26 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، تسجيل نحو 100 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ردهات الطوارى في مستشفيات ديالى استقبلت خلال الساعات الماضية نحو 100 حالة اختناق اغلبها لمسنين بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت اغلب الاقضية والنواحي وتركز ثقلها في بعقوبة ومحيطها".

واضاف،ان" لم تسجل اي حالة وفاة رغم ان بعض الحالات كانت صعبة بعض الشي لكن تم اسعافها في الوقت المناسب مؤكدا ضرورة الانتباه لخطورة العواصف الترابية على المصابين بالامراض المزمنة في الجهاز التنفسي واعتماد الارشادات الصحية لحين زوالها".

واشار الى انه" تم الايعاز ببقاء جميع ردهات الطوارى في حالة استنفار لحين انتهاء موجة العواصف الترابية في ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات ديالى تستقبل نحو 100 حالة اختناق جرّاء العاصفة الترابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات ديالى تستقبل نحو 100 حالة اختناق جرّاء العاصفة الترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).