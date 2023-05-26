قائمة الخروقات تكبر.. برلمانية تحقق في قانونية اجراءات تتبعها

2023/05/26 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجهت رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الجمعة، سؤالاً برلمانياً الى هيئة الاعلام والاتصالات حول مدى قانونية بعض الأجراءات التي تتبعها شركة "زين" للأتصالات في تعاملاتها مع المستخدمين .

وتضمنت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب البجاري وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها "مخاطبة هيئة الاعلام والاتصالات لبيان المسوغ القانوني لقيام شركة زين للأتصالات مبلغ قدره ٣٥٠ دينار شهرياً تحت مسمى (أجور أدارة الشريحة)".

كما تضمنت "سؤالا حول قانونية أعادة بيع شرائح الأتصال الخاصة بالمواطنين بعد مضي فترة معينة على تركها ، معتبرة الأمر خرقا للخصوصية ".

و حملت الوثيقة ، توجيه" أستفسار للهيئة حول الية أستقطاع أجور المكالمات لشركات الاتصالات و بيان ما اءا كانت تحتسب للثواني أم للدقائق ".

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