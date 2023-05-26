ارتفاع أسعار النفط والأنظار متجهة إلى أوبك+

2023/05/26 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو طفيف مع...

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