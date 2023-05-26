مدرب العراق يثير الجدل بعد هزيمة تونس واجتماع طارئ لتحديد مصيره

2023/05/26 | 12:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عماد محمد تعرض لهزيمتين في مونديال الشباب (أرنستو ريان/ Getty)

أثار عماد محمد، مدرب منتخب العراق الجدل، بعد تصريحه الذي جاء إثر الخسارة الثانية تواليا في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في الأرجنتين، وذلك أمام نظيره التونسي بثلاثية من دون رد، الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال مدرب شباب العراق، الجمعة، وبعد ضياع أمل "ليوث الرافدين" في بلوغ الدور الثاني للعرس العالمي، إن لاعبيه افتقدوا خبرة خوض مثل هكذا مواجهات، وهو الأمر الذي تسبب بخسارتهم أمام تونس.

وأضاف في تصريحات لقناة "الرابعة" العراقية، بعد اللقاء: "التوفيق كان ينقص العراق في كأس العالم بالأرجنتين.



منتخب العراق بقي على نفس الأداء وصنعنا 25 فرصة وهذا الأمر قد يحدث لأول مرة".

وأردف في تصريحاته: "لاعبونا ليست لديهم الخبرة في لعب هذه المباريات ونحن نعمل على كسب جيل للمستقبل.



المنتخب العراقي يمتلك تقريباً 7 لاعبين مميزين بإمكانهم اللعب في كأس آسيا المقبلة".

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اجتماع طارئ لتحديد مصيره

من جهة أخرى، أكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الاتحاد عدنان درجال، دعا إلى اجتماع طارئ لاتحاد الكرة، الجمعة، لمناقشة إقالة مدرب منتخب الشباب عماد محمد من منصبه، بعد الوداع المبكر لمونديال الأرجنتين.

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