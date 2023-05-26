2023/05/26 | 12:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eXFJMM3nJt8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. "كوردستان" تمثل العراق في قطر وتونس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. "كوردستان" تمثل العراق في قطر وتونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).