2023/05/26 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاضل ابو رغيف مر القضاء بمراحل ومخاضات اقل ما يمكن وصفها بأنها لو مرت بمجالس قضاء بدولٍ أخرى لاصبحت كالعهنِ المنفوش ، لكن مجلس القضاء بفعلِ تماسكهِ ورِباطة جأشه ، وعدم انفعاله بشكلٍ يوهن الهيكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء والإصلاح المركز الخبري الوطني.

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