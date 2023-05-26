2023/05/26 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي المركز الخبري الوطني.

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