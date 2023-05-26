مدير “غوغل”: هكذا سيقتل الذكاء الاصطناعي البشر

2023/05/26 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غوغل”، من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يغمر قطاعات كثيرة في العالم اليوم، قد يستخدم بشكل كبير، في “قتل البشر”.وقال إريك شميدت، الذي أمضى عقدين على رأس شركة البحث العملاقة، أمام تجمع لكبار المديرين التنفيذيين، الأربعاء، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل “خطرا وجوديا” على البشرية، “وسيكون مسؤولا […]

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