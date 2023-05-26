قبل زيارة سلطان عُمان لطهران ..مسقط تنجح في الإفراج عن رعايا محتجزين بين إيران وبلجيكا

2023/05/26 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت مساعي سلطنة عمان، الجمعة، في إبرام صفقة لتبادل الرعايا المتحفظ عليهم بين إيران وبلجيكا، حيث تم نقل رعايا البلدين إلى مسقط تمهيدا لنقلهم إلى بلديهما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

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