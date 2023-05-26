سايلو سنجار يستلم أول كميات الحنطة من الفلاحين لموسم 2023

2023/05/26 | 13:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن بدء موسم تسويق الحنطة المحلية في قضاء سنجار التابع لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في نينوى بعد ان استقبل الشاحنات المحملة بالحنطة المحلية في موسم الخير والنجاح .اكد ذلك مدير عام الشركة الدكتور حيدر نوري الكرعاوي وقال، أن “الملاكات العاملة باشرت في سايلو سنجار …

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