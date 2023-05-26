"جريمة أخرى ضد الإنسانية".. قتيل في قصف روسي على مركز طبي بأوكرانيا

2023/05/26 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصاب صاروخ روسي، الجمعة، منشأة طبية بمدينة دنيبرو وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

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