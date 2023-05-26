وفرتها العتبة الحسينية للراغبين بالتبرع من الخارج منصة الكترونية للمتبرعين في قسم النذور والهدايا

2023/05/26 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعذر على الكثير من محبي اهل البيت

(عليهم السلام) المجيء الى العراق

لزيارة مراقد الائمة الاطهار، لاسباب

عدة ويتحرق هؤلاء شوقا للزيارة والتبرك

وتقديم الهدايا والنذور وخاصة في مرقد

ابي عبد الله الحسين (

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