بعد تبادل إطلاق النار.. الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف حبة في النجف

2023/05/26 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف حبة في محافظة النجف.

وأظهر مقطع مصور نشرته الصفحات الرسمية لجهاز الأمن الوطني وتابعته السومرية نيوز، لحظات اعتقال تاجري المخدرات بعد تبادلهم إطلاق النار مع القوات الأمنية.وكذلك أظهر المقطع المصور جانباً من اعترافات تاجري المخدرات.

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