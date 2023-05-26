اشتباكات نارية تنتهي باعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف حبة في النجف (فيديو)

2023/05/26 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف حبة مخدرة في محافظة النجف.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تبادل إطلاق النار، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 100 ألف حبة مخدرة من الكبتاجون في محافظة النجف".

واضاف أن "المتهمين اعترفوا صراحة بتجارة المخدرات ونقلها من محافظة الى اخرى مقابل الحصول على مبالغ مالية".

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