التربية تحل

2023/05/26 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن حل سؤالين في مادة الاجتماعيات للسادس الابتدائي، وذلك بعد مناشدة من أولياء الأمور.

وذكرت الوزارة في إيضاح ورد لـ جريدة الصباح الرسمية وتابعتها (بغداد اليوم)، أن "الوزارة استجابت لمناشدات أولياء أمور تلاميذ السادس الابتدائي في حل سؤالين في مادة الاجتماعيات للسادس الابتدائي".

أدناه حل الأجابات:

▪️جواب السؤال الثاني فرع (أ) كلا الاجابتين صحيحة

▪️جواب السؤال السادس النقطة الأخيرة كلا الاجابتين صحيحة

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