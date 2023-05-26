العراق يقترح على السعودية زيادة عدد معتمريه

2023/05/26 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق العراق والسعودية على إدراج درب زبيدة ضمن لائحة التراث العالمي فيما تم اقتراح على الجانب السعودي لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة أعداد المعتمرين.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوفد العراقي المشارك في الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي التي عقدت يوم أمس الخميس، في مدينة جدة السعودية اقترح على الجانب السعودي تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة أعداد المعتمرين إلى مليون وخمسمائة ألف معتمر، وتسجيل ملف درب زبيدة في قائمة التراث العالمي”.

ولفت الى أنه “تم الاتفاق على إدراج درب زبيدة في لائحة التراث العالمي فيما لا تزال هناك مناقشات في ما يتعلق بمقترح الجانب العراقي بزيادة عدد المعتمرين العراقيين”.

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