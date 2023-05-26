2023/05/26 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ” ناصر كنعاني”...

ظهرت المقالة طهران: أمريكا وفرنسا والغرب لعبوا دورا في تسليح نظام صدام أولاً على المسلة.

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