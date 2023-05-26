2023/05/26 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة ضحى القصير في تصريح...

ظهرت المقالة دولة القانون تريد لجنة تقصي حقائق بشأن أعداد موظفي كردستان أولاً على المسلة.

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