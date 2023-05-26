 صدور الترجمة العربية لرواية (قاتل الظل)

2023/05/26 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون الطبعة العربية لرواية “The Shadow Killer” لمؤلفها الأكثر شهرة أرنالدور أندريداسون، ترجمتها من الأيسلندية فيكتوريا كريب، وترجمها من الإنجليزية إلى العربية إسماعيل كاظم تحت عنوان “قاتل الظل”، وتمت عملية المراجعة والتحرير في مركز التعريب والبرمجة في بيروت.في ظل الفوضى التي تترافق مع تسليم الأميركيين السلطة […]

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