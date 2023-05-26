رسميا :الكويت تستضيف

2023/05/26 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة

القدم أن الجمعية العمومية المنعقدة

في العاصمة القطرية صدقت على استضافة

الكويت "خليجي 26" في ديسمبر/كانون الأول

2024.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

(رئيس ا

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