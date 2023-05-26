2023/05/26 | 14:12 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا :الكويت تستضيف "خليجي 26" عام 2024) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القدم أن الجمعية العمومية المنعقدة
في العاصمة القطرية صدقت على استضافة
الكويت "خليجي 26" في ديسمبر/كانون الأول
2024.
وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
(رئيس ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا :الكويت تستضيف "خليجي 26" عام 2024) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا :الكويت تستضيف "خليجي 26" عام 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).