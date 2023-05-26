رويترز: عُمان تنجح في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية محتجزين

2023/05/26 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية العمانية، الجمعة،

إن عُمان نجحت في الوساطة بين بلجيكا

وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين

في كلا البلدين.

وأضافت الوزارة العمانية، في بيان، أنه

سيتم نقل الأفراد الذين أطلقت طهران

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