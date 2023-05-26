2023/05/26 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وقع زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل طوكيو، اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث "تسونامي".

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي (10:03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرقي طوكيو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرقي طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).