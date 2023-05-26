إجماع عشائري على اعتبار الإصابة بـ

2023/05/26 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أتفقت عشائر ديالى، اليوم الجمعة، على اعتبار الاصابة من الرمي العشوائي قتل متعمد وتسري عليه كافة القوانين العرفية.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ( بغداد اليوم)، إن "الرمي العشوائي من الظواهر السلبية التي برزت في ديالى بالسنوات الاخيرة والتي ادت الى سقوط ضحايا كثر في صفوف المدنيين وخلقت فواجع ومآسي لعشرات الاسر".

واضاف، أن "عشائر ديالى بكل شيوخها ونخبها المعروفة اتفقت على اعتبار الإصابة من الرمي العشوائي هو قتل عمد وتسري عليه كافة القوانين العرفية التي تخص فصول القتل المتعمد".

واشار الربيعي الى أن "هـذه الخطـوة جاءت مكملـة لتطبيق القانون من ناحية تطـويقها و تحجيمهـا من قبل قانون الدولة والقانون العرفي والعشائري".

وتشهد محافظة ديالى تكرار الهجمات المسلحة والرمي العشوائي في مناسبات الحزن والفرح، نتيجة انتشار السلاح المنفلت وفي بعض الاحيان ضعف سيطرة الأجهزة الأمنية على الوضع الأمني في المحافظة.

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